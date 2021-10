Luismi conduce o Arousa cara á vitoria sobre o Navalcarnero (1-0)

Partido entre Arosa e Navalcarnero na Lomba © Cristina Saiz

O Arosa reencontrouse este domingo coa vitoria despois de vencer cun gol de Luismi o Navalcarnero na Lomba. Un día especial no que o equipo estreou a camiseta rosa e branca con motivo do Día Mundial Contra o Cancro de Mama e que poñerán á venda por 40 euros para recadar fondos para ADICAM. Representantes da asociación realizaron o saque de honra antes do partido.

Comezou o duelo con ambos os equipos tenteándose e adaptándose a un terreo de xogo que estaba cheo de charcos pola choiva, que non deu tregua en ningún momento e ademais cheo de buracos, dificultando os desprazamentos de balón.

O Navalcarnero insistiu de maneira illada nos primeiros 10 minutos, pero a partir de aí, o Arosa deu un aviso tras un roubo a tres cuartos de campo e a súa posterior transición rápida que finalizou cun remate de Luismi que parou Aitor.

Con todo, despois da chegada arlequinada, volveu o asedio madrileño sobre a portería de Manu Táboas, que se empezaba a atopar en aprietos e tiña que salvar os mobles ao seu equipo, sobre todo despois dun erro defensivo que acabou nun centro desde a esquerda que rematou Sergio Navarro.

Era o Arosa o que menos cómodo atopábase sobre o verde. Tentaba empezar a xogar desde atrás pero o nivel defensivo do Navalcarnero estaba a ser superior e enseguida recuperaban o esférico.

Frutrados os xogadores locais, foron capaces de dar un paso adiante para dominar pasada a medianía do primeiro acto, pero os amarelos, ben pechados atrás, despexaban cada envío do Arosa.

Probou Cotilla de lonxe cun disparo que tiña moi boa intención e un defensor enviou a córner. Foi aí cando Mon, que ten unha luva nas súas botas, puxo o esférico no primeiro pau, onde estaba Luismi. O xogador local gañou a posición ao seu opoñente e cun bo movemento de cabeza rematou ao interior das mallas de Aitor, facendo o 1-0. Aínda que despois do gol chegaron os mellores para ambos os conxuntos, o marcador non se moveu.

Tras o paso polos vestiarios saíu mellor o equipo de Jorge Otero, que roubaba e combinaba sen asumir riscos que lle fixesen perigar os tres puntos e buscando cando podía a Luismi, moi activo na área rival e que tivo nas súas botas as catro mellores ocasións dos seus.

Co paso dos minutos o ritmo baixou e empezouse a notar o cansazo nas pernas dos xogadores, pero o Arosa tiña o control no partido aínda que non nas decisións do colexiado, que tiña fichado a Pedro Beda e ao que sacaba de couzón coas súas decisións desde o asubío inicial. Aínda así, o nove vilagarcián fixo todo o que puido pelexando todos os balóns e mantendo o esférico o máis lonxe posible da súa portería.

Con todo, a pesar de ter dominado o duelo, os locais viron perigar o resultado. Primeiro no minuto 72 tras un bo remate de Mendes que se estrelou nun defensor e, a falta de cinco minutos para a conclusión, Fratelli tentou superar a Manu Táboas nun man a man, pero foi o gardameta o que gañou a partida, mantendo a portería a cero ata o final e sumando tres puntos moi valiosos que lle permiten ao Arosa coller confianza de fronte ao próximo enfrontamento.