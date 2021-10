Pontevedra festexa, Charles e Rufo golean (3-0)

Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Llanera © Cristina Sáiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Llanera © Cristina Sáiz

Era un día especial e o Pontevedra festexou o seu oitenta aniversario cunha sólida vitoria. A celebración comezara xa horas antes do asubío inicial. A praza da Verdura volveu ser o punto de encontro da afección, que aceptou a invitación do club para comezar a animar o ambiente desde a hora da comida. E o bo ambiente mantívose tamén no estadio, onde o fondo norte, que estreou unha pancarta especial para tan sinalada data, nunca deixou de alentar aos seus.

E no campo, os de Ángel Rodríguez responderon o apoio cunha vitoria impecable. O Pontevedra foi dono e señor do partido durante os noventa minutos, apropiouse do balón, xerou perigo e non permitiu a un tímido e defensivo Llanera nin pisar a área de Cacharrón. A base de chegadas por banda e perigosas xogadas de estratexia e moita paciencia para atopar fisuras na liña defensiva visitante foron os granates madurando o partido.

Charles, que mantén o seu idilio co gol, abriu o marcador tras unha delicatessen de Brais Abelenda e no segundo tempo Rufo, que nunca sacia o seu apetito goleador, sentenciou con dous tantos que colocan ao conxunto de Pasarón na zona alta de táboa.

Non tardou nin un minuto o Pontevedra en dar o primeiro aviso. Seoane gañou a liña de fondo para poñer un perigoso centro que ninguén acertou a rematar. Máis preto de inaugurar o marcador estivo Yelko Pino só cinco minutos máis tarde. O balón acabou nas botas do pivote despois dunha perfecta combinación por banda dereita entre Charles, Seoane e Brais, que puxo un pase raso ao corazón da área para que Pino rematase, pero o seu disparo bloqueouno a defensa visitante.

Os granates, donos absolutos do balón, seguiron buscando gretas na poboada muralla asturiana e o centro lateral foi o seu principal recurso. Desde a esquerda púxoa Álex González, pero o remate de Charles saíu a córner. E tras unha xogada a balón parado, Yelko internouse na área e recibiu unha patada de Arango, que acabou lesionado tras a acción, que o árbitro non sinalou como penalti.

O balón parado foi outra arma moi utilizada polo conxunto local. Ata dez saques desde a esquina lanzaron só na primeira parte. E foi así como, ao fin, lograron romper a igualada. Tras o córner, Brais Abelenda foi capaz de roubar o balón na área pequena e, de costas, colocou un preciso centro que pasou por encima do porteiro ata caer, no segundo pau, na cabeza de Charles que entrou como un avión para ampliar a súa serie anotadora.

Co marcador a favor, o dominio do xogo por parte dos granates afianzouse. Con todo, non se traduciu en ocasións claras para ampliar a renda en parte polo cerrojazo defensivo do Llanera, que buscaba con balóns en longo ás costas dos centrais locais o modo de restablecer a igualada.

Antes do descanso, os de Ángel Rodríguez tentaron ser máis verticais e foi así como un perigoso centro raso de Rubio desde a dereita puido converterse no segundo tanto do partido, pero Rufo quedou a centímetros de conectar o remate.

Tras o paso por vestiarios, o senón do partido puido cambiar se o árbitro chegar a sinalar penalti tras un centro frontal do Llanera que tocou no brazo de Álex González. Non o viu o colexiado madrileño e o Pontevedra seguiu ao seu, sendo dono do balón e buscando un segundo tanto para evitar sustos.

Puido facelo primeiro nunha xogada de estratexia que acabou nun centro medido do capitán á cabeza de Charles que frustrou cunha notable parada o porteiro Do Río. E a segunda chegou dous minutos despois cando o ariete brasileiro cazou no segundo pau un centro moi pasado que rematou de volea e a defensa visitante logrou despexar baixo paus.

O segundo tanto era cuestión de tempo. Chegou só tres minutos despois. Cacharrón rompeu as liñas de presión do Llanera cun pase longo cara a Seoane, que habilitou a Rubio. O interior disparou desde a frontal, pero o seu tiro foi rexeitado e o balón caeu nas botas de Rufo, quen dentro da área nunca perdoa e aloxou o balón na escuadra da portería de fondo norte.

Co partido e o marcador a favor, o Pontevedra seguiu sen pasar apuros e a xogar cada vez con maior comodidade. Foi así como chegou o terceiro da tarde. Os granates moveron o balón dunha banda á outra, Seoane entrou como un puñar polo costado dereito, recortou dentro da área e puxo un centro chute ao segundo pau que atopou a bota de Rufo, que nunca dá un balón por perdido e asinou o seu primeiro dobrete da tempada.

A segunda vitoria da tempada estaba xa no peto e Ángel Rodríguez aproveitou para dar descanso aos seus homes e dar a oportunidade a xogadores da talla de Romay, Oier Calvillo ou Martín Diz de demostrar que merecen un posto no once. Así seguiu percutiendo o Pontevedra, Martín Diz tivo a súa oportunidade e Rufo, que buscaba un hattrick que non chegou, pero se un segundo triunfo consecutivo nunha data tan especial que reforza non só a moral, senón a idea de xogo do equipo de Ángel Rodríguez.

PONTEVEDRA CF (3): Cacharrón, Seoane, Churre, David Soto, Álex González (Samu Araújo, min 84); Miguel Román (Javi Rey, min 49), Yelko Pino (Romay, min 77), Brais Abelenda (Oier Calvillo, min 77), Alberto Rubio; Rufo, Charles (Martín Diz, min 77).

LLANERA (0): Miguel del Río; Crespo, Arango (Thompson, min 24), Otia, Pape, Omar Sampedro (Saha, min 56), De la Cruz, Espinar, Romaric (Fernández, min 56), Mundaka (Tall, min 63), Celes (Vity, min 56).

Árbitro: Álvaro García Padilla, auxiliado nas bandas por Rebollo Merino e Bordóns Romero (Madrid), amoestou a Pape e Romaric por parte do Llanera e a Miguel Román e Brais Abelenda, polo Pontevedra.

Goles: 1-0, min 23, Charles. 2-0, min 59, Rufo. 3-0, min 73, Rufo.

Incidencias: Partido correspondente á sétima xornada de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón diante duns 2.500 espectadores.