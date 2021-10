Charles, consolidado no top-10 histórico do Pontevedra e subindo

Charles, no primeiro partido de liga de 2ª RFEF entre Pontevedra e Compostela en Pasarón © Mónica Patxot

É todo un símbolo para a afección e para o club, e os números que acumula nas súas dúas etapas na Boa Vila así o referendan.

Charles Dias de Oliveira é un dos xogadores máis en forma neste arranque de tempada sumando partidos e goles a unha estatística que xa lle situou por méritos propios no top-10 histórico da entidade granate.

Tras o seu regreso, no que suma xa 29 encontros e 10 goles, o ariete brasileiro superou a futbolistas históricos do club como Rafa Sáez, Vallejo, Norat, Lino, Fernando Núñez, Gustavo Blanco e Batalla, para colocarse como noveno xogador da historia con máis partidos oficiais entre Liga e Copa do Rei, contando cos play-off, con 223.

Na súa man está leste mesmo curso adiantar ademais a Alejandro Vázquez (229 partidos), Neme (232) e Plaza (246) e colocarse no sexto lugar. Por diante xa só quedarían Cholo (267), Mauro (280), Pablo Vázquez (288), Calleja (302) e Pablo Couto (304 partidos).

Precisamente Couto é tamén o máximo goleador histórico do Pontevedra con 83 goles entre Liga e Copa, unha cifra que co ritmo actual de acerto de Charles non parece tan afastada, xa que está a 16 tantos. O dianteiro anotou 67 goles oficiais coa camiseta granate sendo xa o cuarto máximo artilleiro e tendo moi preto a Javi Rodríguez (71) e Neme (72), único xogador que vestiu a camiseta da Selección Española Absoluta militando no club de Pasarón.

Todo un símbolo que quere seguir facendo historia co club dos seus amores, devolvéndolle máis pronto que tarde a unha categoría acorde coa súa traxectoria e afección.