Vitoria para crecer dun sólido Pontevedra en Luanco (0-3)

Á sexta foi a vencida e o Pontevedra Club de Fútbol probou ao fin esta tempada o sabor da vitoria, cun triunfo sólido a domicilio fronte ao Marino de Luanco que lle debe facer deixar atrás as pantasmas que lle perseguiron no inicio de tempada e dálle marxe para crecer na competición.

Ángel Rodríguez introduciu un par de variacións con respecto ao once que fora titular unha semana antes, destacando o cambio en portería coa entrada de Pablo Cacharrón e tamén a suplencia de Samu Araújo no lateral zurdo, deixando o seu posto a Álex González. Miguel Román polo tocado Javi Rey e Brais Abelenda por Martín Diz, unha vez superados os seus problemas físicos, completaban os cambios nun esquema que se mantiña co 4-4-2 das últimas semanas.

Transcorreran só 90 segundos de xogo cando os granates aproximáronse por primeira vez con perigo á área contraria, nunha falta lateral lanzada por Yelko e rematada de cabeza por Rufo, atopando unha boa resposta do seteiro local, Bussmann.

Máis aló desa acción, o conxunto asturiano cedeu o protagonismo ao Pontevedra para esperar no seu campo e aproveitar algún erro do seu rival. A xogada pareceulle ben ao cadro galego, aínda que non quería precipitarse e nos instantes iniciais atopaba problemas para profundar en ataque.

Co paso dos minutos os de Ángel Rodríguez foron chegando cada vez con maior asiduidade a tres cuartos do campo contrario buscando conectar cos seus dous dianteiros. Estivo preto Brais nun centro desde a esquerda ao que non chegou por centímetros Charles, pero non foi ata o minuto 27 de partido cando atoparon premio. Seoane sacou de banda desde a dereita cara a Rufo, e aí empezou unha rápida triangulación cara a Charles e Brais que concluíu co 8 do Pontevedra conducindo ata a frontal e vendo a chegada en carreira pola esquerda do seu capitán, Álex González, para conectar un potente disparo cruzado desde a esquina da área batendo por baixo ao porteiro.

O gol fixo crecer aínda máis ao equipo, que en dúas rápidas transicións chegou con verticalidade para unha dobre ocasión de Charles en apenas un minuto. A primeira a centro de Rufo desde o costado zurdo, rematando de cabeza moi centrado. Especialmente clara foi a segunda, nunha chegada de Seoane pola dereita poñendo un centro raso ao momento de penalti para que o ariete brasileiro rematase e o seu disparo marchásese ao traveseiro.

Non conseguía reaccionar o Marino, e antes do descanso o único que puido volver marcar foi o Pontevedra, esta vez tras unha falta que Yelko sacou rápido para Rufo, pero a vaselina do dianteiro sacouna Russmann con moitos apuros a córner.

Tras o paso por vestiarios e obrigados polo resultado, tórnalas cambiaron cun Marino ao que os granates cederon o esférico. Con todo ben posicionados, non sufrían nesta nova posición e en cambio seguía parecendo máis próximo o segundo tanto.

Avisou Rubio no 49 tras recibir un balón na frontal, recortar cara ao interior e disparar cruzado para o lucimento do porteiro asturiano.

Os locais non daban coa tecla, e ían atoparse no minuto 61 cun golpe case mortal. Brais Abelenda recollía un despexe de Álex González en campo propio e tras combinar cara a Charles e Yelko iniciaba unha carreira que vía o centrocampista poñéndolle un gran servizo servizo. Abelenda realizou un bonito control orientado deixando atrás ao seu par e gañando liña de fondo antes de ceder para que Rufo fusilase coa zurda facendo o 0-2.

Non era a primeira vez esta tempada que un partido parecía encarrilado, pero nesta ocasión tirou de manual o Pontevedra para arrefriar o encontro sen conceder opcións ao seu rival. Así foron pasando os minutos sen que o debutante Cacharrón tivese que intervir.

Por fin os de Ángel Rodríguez conseguían deixar a súa porta a cero, e aínda por riba redondearon o resultado no desconto grazas a un roubo e condución de Yelko Pino, que anotou o definitivo 0-3 devolvendo a confianza a un técnico que parece ter depositado grandes esperanzas nel tentando poñelo a punto canto antes tras a súa inactividade.

Un triunfo en definitiva moi necesario, permitindo respirar ao fin a un Pontevedra que espera lograr un punto de inflexión cara á súa recuperación definitiva. Polo de súpeto con 7 puntos sobe xa ao medio da táboa e empeza a mirar con maior optimismo o seu futuro.

CLUB MARINO DE LUANCO (0): Bussmann, Borja, Trabanco, César Suárez (Nacho Matador, min.69), Luis Morán, Nino (Omar Álvarez, min.69), Guaya, Lora, Steven, Julio Delgado, Adolfo (Diego Díaz. min.78).

PONTEVEDRA CLUB DE FÚTBOL (3): Cacharrón, Seoane, Churre, David Soto, Álex González, Miguel Román, Yelko Pino, Alberto Rubio (Oier Calvillon, min.80), Brais Abelenda (Javi Rey, min.70), Rufo (Romay, min.90), Charles (Martín Diz, min.80).

Árbitro: Francisco Crespo Puente, auxiliado nas bandas por Navarro Carrero e Lastra Santiago (Cantabria). Amoestou a Steven e Trabanco no Marino e a Seoane, Oier Calvillo e David Soto no Pontevedra.

Goles: 0-1 Álex González (min.27); 0-2 Rufo (min.61); 0-3 Yelko Pino (min.92).

Incidencias: Partido da xornada 6 de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Miramar, en Luanco.