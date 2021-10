Optimismo co estado físico de Javi Rey e Brais Abelenda

O estado físico de Javi Rey e de Brais Abelenda é unha das preocupacións do Pontevedra Club de Fútbol no inicio da semana, aínda que as noticias respecto diso convidan o optimismo.

Por unha banda Abelenda caeu a última hora da convocatoria fronte ao Arenteiro por molestias musculares na zona isquiotibial, mentres que Javi Rey foi cambiado no minuto 57 de partido tamén con problemas físicos, no seu caso no abdutor.

Con todo a exploración e probas médicas ás que foi sometido o centrocampista descartan unha lesión na zona, o que convida a pensar na súa recuperación de fronte ao importante desprazamento da próxima fin de semana ao campo do Mariño de Luanco, onde os granates buscarán un primeiro triunfo que despexe en parte as dúbidas xeradas.

Con todo tanto no caso de Javi Rey como de Brais a súa dispoñibilidade dependerá da evolución que vaian tendo ao longo da semana, polo que a presenza de ambos os dous no equipo aínda que non está descartada mantense como dubidosa.

Tras unha sesión de recuperación o luns, o primeiro plantel granate afrontaba este martes a habitual xornada de descanso e ten previsto regresar este mércores ao traballo centrado xa na viaxe a terras asturianas.