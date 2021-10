O Concello anuncia a apertura de inscricións para as escolas deportivas municipais

A partir das 9.00 horas deste mércores 6 de outubro e ata as 10.00 horas do luns día 11 os interesados en inscribir aos seus fillos e fillos nalgunha das escolas deportivas municipais poderá facelo a través da páxina web do Concello.

O goberno local anunciou este martes a posta en marcha do programa municipal, despois dunha tempada en branco pola covid, e fíxoo ofertando en colaboración dos clubs da cidade preto de 2.000 prazas nunha vintena de modalidades.

En concreto, a falta de poder sumar aínda algún club máis, os deportes ofertados son: atletismo, bádminton, baloncesto, rugby, fútbol, fútbol sala, voleibol, balonmán, esgrima, tenis, tenis de mesa, pádel, judo, taekwondo, ximnasia rítmica, ximnasia acrobática, ximnasia trampolín, orientación deportiva, escalada e xadrez.

"Non hai grandes variacións con respecto a outros anos, só pequenos recortes de número para axustalas sobre todo aos aforos nas instalaciones cubertas", explicou respecto diso o edil de Deportes, Tino Fernández.

"Un dos problemas para poñelas en marcha era a consideración dos rapaces como federados ou non", argumentou Fernández, pero solucionada esta cuestión prevese que os adestramentos poidan iniciarse "o 18 de outubro", confirmou.

O Concello destinará unha partida orzamentaria de 250.000 euros ás escolas deportivas municipais, que contarán cunha cota de participación de 50 euros anuais por neno.