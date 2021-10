O Medio Maratón de Pontevedra achégase ao seu límite máximo de rexistrados

Participantes no XXV Medio Maratón de Pontevedra © Cristina Saiz

A menos xa de 15 días para a súa celebración o Medio Maratón de Pontevedra aproxímase ao 'todo vendido'.

Tras o peche do primeiro prazo de inscricións, coa entrada no mes de outubro, eran xa 815 as persoas anotadas achegándose ao límite imposto pola organización de 1.000 deportistas.

Desas prazas 296 pertencen a atletas que correrán a versión curta de 10.000 metros (de 400 dispoñibles), mentres que 519 anotáronse ao medio maratón (de 600 prazas dispoñibles).

"Non nos imaxinamos alcanzar estes datos. É incrible que as inscricións estean case a piques de esgotarse no primeiro prazo", recoñeceu respecto diso o director da proba, Víctor Riobó.

Segundo informa a Sociedad Gimnástica a maioría de persoas apuntadas ata a data pertencen á provincia de Pontevedra (55%), pero tamén confirmaron a súa presenza na Boa Vila 212 atletas da Coruña, 71 de Ourense e 53 de Lugo.

O prazo máximo para anotarse ao Medio Maratón de Pontevedra son as 23.59 horas do próximo día 8 de outubro.

A carreira terá lugar o vindeiro domingo 17 de outubro.