O Pontevedra salva un punto despois de regalar a primeira parte ao Arenteiro (2-2)

O Pontevedra segue sen coñecer a vitoria despois de cinco xornadas disputadas. Os granates lograron salvar un punto despois dunha nefasta primeira parte na que os erros defensivos e unha mala formulación inicial puxeron a vitoria en bandexa ao Arenteiro. No segundo tempo, Ángel Rodríguez deu entrada a Romay, Álex González e Oier Calvillo e modificou o debuxo táctico a un 5-3-2 que deu ás aos granates.

Charles foi o artífice da igualada con dous tantos en tres minutos que serviron non só para rescatar un punto senón tamén para reconciliar ao equipos cunha afección farta dos malos resultados que despediu ao seu equipo cunha sonora pitada ao descanso.

Comezou dominando o equipo visitante. Os do Carballiño eran os donos do balón pero non conseguían chegar con claridade á área de Álvaro Cortés. Tampouco o Pontevedra sentía cómodo sobre o verde de Pasarón, pero seu foi o primeiro remate do partido pasado o cuarto de hora. Charles conseguiu cabecear un centro lateral de Seoane, pero o seu remate saíu alto.

Parecía que os de Ángel Rodríguez comezaban a mandar no xogo, pero nunha xogada ensaiada sufriron o enésimo mazazo dunha tempada que non fixo máis que empezar. Os locais volveron exhibir a súa habitual falta de intensidade e perda de concentración na defensa das xogadas a balón parado. O exgranate puxo un centro raso ao punto de penalti e alí apareceu só, sen ninguén que lle perseguise non molestase, Renan Zanelli para facer o primeiro tanto da tarde cun tiro de calidade axustado ao pau dereito da meta de Cortés.

O gol sentou como un xerro de auga fría nas filas granates, que volveron perder o pulso do partido mentres que o Arenteiro atopábase cada vez máis cómodo. E sen tempo para reaccionar, chegou o segundo tanto dos visitantes noutra exhibición de falta de contundencia defensiva do Pontevedra. Yelko Pino perdeu a poxa por un balón solto na frontal da área que acabou nos pés de Adri Castro, quen conectou un potente disparo desde a frontal da área que se coou pola escuadra da portería de Cortés.

Co marcador en contra e a inchada rebelada contra o seu equipo, o Pontevedra tratou de reaccionar. Rodríguez puxo a quentar a Álex González, Romay e Oier Calvillo, que partiron desde o banco e non saltaron ao campo ata o inicio da segunda metade.

Sen chegar a dominar o xogo, puideron recortar distancias os granates. Rufo peiteou un centro lateral que caeu nas botas de Charles, que na área pequena, non logrou resolver. Logo tentouno Rubio cun tiro desde fóra da área que saíu desviado e antes do descanso Araújo puxo un bo centro que cabeceou Yelko alto nunha posición forzada sen decatarse que ás súas costas aparecía Charles libre de marca.

Xa no segundo tempo, con Romay no campo en substitución de Martín Diz, Rodríguez cambiou o sistema. Pasou do 4-4-2 inicial a un 4-3-3 co obxectivo de igualar forzas nun centro do campo que na primeira parte foi propiedade do trivote do Arenteiro que formaban os exgranates Cruz e Fernández, xunto con Renan.

Con todo, o Pontevedra seguía sendo inferior a un rival que puido ampliar a súa renda nada máis comezar a segunda metade cunha internada de Eimil que se plantou diante de Álvaro Cortés, pero o gardameta granate conseguiu salvar o man a man.

Volveu mover o banco Rodríguez para lanzarse con todo a por a remontada. Deu entrada a Oier Calvillo, Álex González, que exerceron de carrileros nunha liña defensiva de cinco xogadores; e Miguel Román, que substituíu a un lesionado Javi Rey.

Foi así como o Pontevedra resucitou. O primeiro en avisar foi Rufo cun remate cruzado que saíu rozando o pau, daquela Seoane non foi capaz de empuxar a gol, só na área pequena, unha asistencia de Romay. E á terceira foi a vencida. Nunha falta lateral botada ao primeiro pau apareceu Charles para cabecear ao fondo da rede.

E sen tempo para recuperarse do susto, o Arenteiro viu como se lle escapaba o triunfo pola perseveranza de Rufo, que roubou un balón aos defensores para darlla a Churre, que se sumou ao ataque e atopou só na área pequena a Charles para que a empuxase ao fondo da rede e asinar o seu segundo dobrete da tempada.

Coa contenda igualada, o Pontevedra volveu crer, recuperou a confianza perdida e seguiu insistindo en busca dun triunfo que parecía imposible ao descanso e que acabou merecendo polo número de ocasións desperdiciadas no tempo de desconto. Diego salvou aos seus ao sacar da cepa do poste unha volea de Álex González. Acto seguido foi Yelko o que puido obrar o remontada pero o seu remate de cabeza a centro de Romay saíu por encima do traveseiro.

Tentouno ata o asubío final o Pontevedra pero tívose que conformar cun valioso empate, que non resolve a súa situación clasificatoria pero, pola reacción do equipo no segundo tempo, mantén viva a esperanza de darlle a volta á situación.

PONTEVEDRA CF (2): Álvaro Cortés, Seoane, Churre, David Soto, Samu Araújo (Álex González, min 56), Javi Rey (Miguel Román, min 56) , Yelko Pino, Martín Diz (Romay, min 45), Alberto Rubio (Oier Calvillo, min 56), Rufo, Charles.

ARENTEIRO (2): Diego; Eimil, Germán (Héctor, min 86), Portela, Vitra, Naveira (Joseca, min 79); Renan, Adrián Cruz (Raúl Blanco, min 79), Álex Fernández; Adri Castro (Sylla, min 75), Sobrido (Joni, min 75)

Árbitro: Alfonso Rey Alcalá, auxiliado nas bandas por Diego Fernández y Martínez Barral (Galicia). Amoestou a Charles e Yelko Pino polo Pontevedra e a Germán, Portela e Ádrián Cruz no Arenteiro

Goles: 0-1, min 21, Renan, 0-2, min 29, Adri Castro, 1-2, min 71, Charles y 2-2, min 73, Charles

Incidencias: Partido correspondente á quinta xornada de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón diante duns 1.500 espectadores.

