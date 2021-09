O RallyMix de Cuntis pecha a lista de rexistrados con 84 pilotos, entre eles Christine GZ e Nil Solans

III RallyMix Cuntis Vila Termal © Concello de Cuntis

Cuntis será esta fin de semana o epicentro do mundo do motor en Galicia coa celebración da cuarta edición do RallyMix. Un evento que se celebrará os días 25 e 26 por diversas localidades da vila termal, na que se reunirán preto de 84 equipos procedentes de varios recunchos de Galicia e mesmo de fóra, como é o caso da talentosa piloto de orixe italiana Christine GZ ou o catalán Nil Solans, ambos habituais en probas do circuíto mundial de rallys.

A competición dividirase en dúas xornadas. Para o sábado está prevista a disputa das tres primeiras mangas, mentres que o domingo terá lugar as dúas restantes. Con todo, os horarios poden sufrir cambios pola situación da carreira. O parque móbil estará situado na contorna do ambulatorio de Cuntis, desde onde partirán cara ao inicio do tramo ao redor das 12 horas para a disputa da primeira manga. O circuíto, de 15 quilómetros de lonxitude, discorre polas zonas de Velai, Guimarei, San Mamede de Piñeiro, Noval, A Bragaña e Vilariño para regresar ao centro urbano onde estará a meta. O tramo mestura asfalto e terra nunha propoción de 30 % e 70 %, así como dúas zonas de cambios de rasante na que os coches voarán.

A Escudería Cuntis Vila Termal, organizadora da proba, prevé a presenza duns 12.000 espectadores nas marxes do circuíto para presenciar a proba. E non descartan que esa cifra sexa notablemente superior posto que as edicións anteriores celebrábanse en marzo, con frío e choiva, e esta vez as previsións meteorolóxicas prognostican tempo asollado e temperaturas agradables.

Dada a elevada afluencia tanto de público como de deportistas, a seguridade cobra toda vía máis importancia. Polo cumprimento de todas as medidas de prevención de accidentes, velarán uns 80 membros de Protección Civil, ademais as zonas prohibidas para o público estarán delimitadas con máis de 30.000 metros de cinta e 300 estacas.

Ademais da espectacularidade da proba, o alto nivel dos pilotos é un dos principais atractivos do evento. Os pilotos internacionais, que cada ano danse cita na vila termal grazas ao labor de embaixador de Albert Llovera, preséntanse como favoritos, pero terán que ofrecer a súa mellor versión para vencer aos pilotos locais, sobre todo Alexis Vieitez, varias veces gañador do Campionato Galego de Montaña e vencedor da última edición do Rallymix de Ribadumia.