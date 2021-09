Presentación en barco para Alberto Martín, un dos xogadores do Arosa "máis importantes dos últimos anos"

Alberto Marín incorporouse co inicio da semana aos adestramentos do Arosa, o seu novo equipo tras pasar por clubs como o Leganés, onde xogou 16 encontros en Primeira División, Almería, Granada e Recreativo de Huelva, do que procede.

O centrocampista estremeño presenciou desde as bancadas da Lomba a estrea dos seus compañeiros na Segunda RFEF, e este luns foi presentado oficialmente nun acto celebrado en Carril a bordo do galeón Illa de Cortegada, grazas á colaboración coa Asociación Rompetimóns e en homenaxe aos socios arosistas do lugar.

"É un dos xogadores máis importantes por non dicir o máis importante dos últimos anos", asegurou o presidente Manolo Abalo acompañado do propio futbolista, do director deportivo do club, Rafa Sáez, e do directivo José Luis Romero.

"Vin con toda a ilusión e as ganas de seguir crecendo como persoa e profesional e de axudar ao club e aos meus compañeiros", explicou Martín sobre a súa nova aventura en Vilagarcía.

Trátase dun xogador, como el mesmo defínese, que "está ben plantado no campo e que transmite equilibrio e seguridade ao equipo. Dedícome a axudar aos meus compañeiros en defensa".

Alberto Martín, que lucirá o dorsal 16, apunta agora cara á próxima xornada ligueira, na visita do Arousa ao campo do Marino de Luanco nunha cita na que podería debutar se "o corpo técnico así o decide".