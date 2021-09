O Cisne participa esta fin de semana na Copa Galicia de balonmán

O Pavillón do Gatañal acollerá esta fin de semana (3, 4 e 5 de setembro) as fases finais da Copa Galicia e Supercopa Galicia, nas que se homenaxeará ao adestrador Fran Teixeira, falecido hai uns días despois dunha longa enfermidade.

O sábado pola mañá será o momento da Copa Galicia feminina, mentres que pola tarde disputaranse as semifinais da Supercopa masculina. E o domingo, terán lugar todas as finais.

A venda de localidades, que se está a facer por internet, vai a moi bo ritmo pero aínda quedan algunhas entradas á venda, explican desde a organización.

O debut do Cisne, único equipo pontevedrés que participa nesta festa do balonmán galego, agárdase para o sábado a partir das 19 horas contra o Atlético Novás, mentres que se gaña a final disputarase o domingo á mesma hora contra o gañador da outra semifinal que enfronta ao Cangas co Lalín.