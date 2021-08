O Teucro apela a un sentimento "inefable" para captar novos socios

Presentación da campaña de socios do Teucro © Mónica Patxot

Inefable. Que non se pode explicar con palabras. É a definición máis exacta do que supón ser do Teucro e a palabra escollida pola xunta directiva para encabezar a campaña de socios para unha nova tempada, na que o club precisa do apoio de toda a súa masa social e da cidade para seguir superando obstáculo e volver aos poucos a recuperar o lugar que lle corresponde ao vicedecano do balonmán español.

Os prezos dos abonos mantéñense con respecto ao curso anterior e serven para dar acceso aos partidos do primeiro equipo masculino e feminino. O carné adulto individual costa 75 euros, mentres que o familiar, válido para catro persoas da mesma unidade familiar, vale 150 euros. Ademais, o club oferta as modalidades bonificadas (50 euros), estudante (45 euros), xuvenil (30 euros) ou infantil (20 euros).

O obxectivo do club é consolidar unha masa social que compoñen 1.200 persoas, que xa poden pasar a retirar os seus abonos nas oficinas do club de luns a venres de 11.30 a 13 horas ou a través da páxina web do club.

A campaña foi presentada este luns na sala de prensa do Concello de Pontevedra. Ademais do concelleiro de Deportes, Tino Fernández; e a concelleira de Igualdade e Turismo, Yoya Blanco, estiveron presentes os xogadores Mario Dzokic e Alba Piñeiro, así como a responsable de márketing do club, Laura del Castillo e o directivo Jose Diz.

Blanco destacou a aposta pola igualdade e a potenciación do deporte feminino realizado polo club nas últimas tempadas, mentres que Fernández asegurou que a cidade "está en débeda" co Teucro, polo que pediu o apoio de toda a cidadanía nestes tempos escuros que vive a entidade.