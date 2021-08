Boa imaxe do piragüismo pontevedrés no Campionato de España de Maratón Curto

Esta fin de semana o encoro do Pontillo do Castro en Verducido foi sede do Campionato de España de Maratón Curto no que os equipos da comarca obtiveron moi bos resultados a pesar de non meterse no podio por equipos. Os gañadores da xornada foron o Piragüismo Aranxuez (497 puntos), o Piragüismo Conca (239 puntos) e o Náutico Pontecesures (219). A EP Ciudad de Pontevedra foi sexta con 173 puntos.

En categoría sénior masculina Tono Campos impúxose na proba de C1 onde Diego Romero e Fernando Busto tivéronse que retirar. O tamén galego Rubén Paz (Ría de Aldán), aproveitou esta circunstancia para facerse co bronce. En feminina, Jenifer Casal tampouco defraudou e fíxose coa medalla de ouro.

Pola súa banda, na proba masculina do K1, Antonio Palmas (Piragüismo Vilaboa) colgouse a medalla de prata, mentras que Tania Álvarez facíase coa prata.

Finalmente, na categoría sub 23 destacaron as medallas de ouro e prata dos compoñentes do Piragüismo Verducido Joaquín Iglesias e Adrián Prada, ademais de Jaime Duro e Diego Piñeiro, da E.P. Ciudad de Pontevedra, que lograron o dobrete en C1.

Consulta os resultados do Campionato de España de Maratón Curto na seguinte ligazón