Chano Rodríguez pecha os seus sextos Xogos Paralímpicos con dous diplomas

O nadador do CN Galaico, Chano Rodríguez, pechou este xoves a súa participación nos Xogos Paralímpicos de Tokio conseguindo un novo diploma, que se suma ao conseguido na xornada anterior na proba dos 200 metros estilo libre. Esta vez, o recoñecemento chegou nas remudas mixtas. Pola contra, no 100 libre, a terceira modalidade na que participou, non puido clasificarse para a final.

Na proba de remudas, Rodríguez logrou meterse na final co mellor tempo da súa serie, 2:29.24. Unha marca que mellorarían na carreira polas medallas (2:25.66) pero que non bastou para subirse ao podio, quedaron a menos dun segundo do equipo brasileiro. O ouro foi para China e a prata, para Italia.

Menos sorte tivo na primeira das probas disputadas este xoves. Nas semifinais do 100 libre, o nadador do CN Galaico detivo o cronómetros en 1:19.45. Un tempo que lle bastou para ser cuarto na súa serie, pero na outra semifinal Luís Hortas, quinto, mellorou a marca en case dous segundos e deixou ao vigués fóra da loita polas medallas.

En Tokio, Chano Rodríguez non puido ampliar o seu catálogo de medalles, pero si a súa lenda. Con 64 anos, pecha a súa sexta participación nuns Xogos Paralímpicos e faino disputando dous finais e con dous novos diplomas debaixo do brazo.