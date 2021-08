Chano Rodríguez métese noutra final olímpica e mellora as súas marcas pero remata lonxe da medalla

Chano Rodríguez posa coas medallas conseguidas no Europeo, en Funchal © Club Natación Galaico

O nadador do CN Galaico, Chano Rodríguez, non deixa de sorprender. Aos seus 64 anos e na súa sexta participación nuns Xogos Paralímpicos, o vigués volveu meterse estar entre os oito mellores. Na proba dos 200 metros estilo libre, o veterano nadador logrou baixar en dous segundos a marca coa que logrou a clasificación para Tokio.

Rodríguez debutou en cita nipoa no primeiro día de competición. Na súa serie detivo o crono en 2:53.65 para asinar un cuarto posto que lle deu o pase directo á final.

Na carreira polas medallas, o vigués non tivo opcións de subirse ao podio e acabou a proba en oitava posición cun tempo de 2:52.12. Moi lonxe do italiano Francesco Bocciardo, que dominou a proba de principio a fin e logrou unha marca de 2:26:76, seguido do español Antoni Ponce e o brasileiro Daniel de Faria.

Aínda así, Chano Rodríguez terá unha oportunidade máis de ampliar o seu palmarés, que xa conta con 8 medallas de ouro, catro de prata e outras catro de bronce; este xoves na proba dos 100 metros estilo libre.