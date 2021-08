Jacobo de Benito cumprirá a súa cuarta tempada consecutiva no Peixe Galego

Non cesan as renovacións no Peixe Galego, que está en plena fase de construción do equipo que este ano volverá competir en Liga EBA. A última peza en sumarse ao proxecto marinense é Jacobo de Benito, que cumprirá a súa cuarta tempada consecutiva na Raña.

O base ourensán, que compatibilizará a partir desta tempada funciones na base do club, foi unha das pezas crave do ascenso ao promediar 10,1 puntos por partido e unha estancia na cancha superior aos 30 minutos por encontro.

Pero o xogador non achegará só calidade ao xogo azul, tamén fará valer a súa experiencia, chegou a xogar en LEB Oro na última tempada do equipo da Raña na antesala da ACB, para poder devolver ao Peixe Galego ao lugar que merece.