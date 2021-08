O ala pivot Álvaro Filgueira seguirá no Peixe Galego un ano máis

O plantel do primeiro equipo do Peixe Galego para a campaña de regreso á liga EBA segue tomando forma. O club acaba de facer oficial a renovación por unha tempada máis do ala pivot Álvaro Filgueira.

Trátase dunha renovación estratéxica para o novo proxecto marinense, que se basea no mantemento do bloque que logrou o ascenso e de seguir apostando por xogadores da casa.

Na última tempada, Filgueira promediou 13,7 puntos por partido e un tempo na cancha de 25 minutos en cada encontro.