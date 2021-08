O RCN Sanxenxo dá grazas ao Rey Juan Carlos por potenciar a vela na vila turística

O rei emérito, Juan Carlos I en Sanxenxo © Mónica Patxot

O principal acordo da Asemblea Xeral de Socios do Real Club Náutico de Sanxenxo, celebrada o 12 de agosto, foi o de trasladar a S. M. o Rey D. Juan Carlos I "a súa gratitude polo apoio recibido ao longo de tantos anos para o desenvolvemento do deporte da vela".

Os socios decidiron por unanimidade volver facer público esta mensaxe polo "apoio extraordinario ao noso deporte. Froito deste apoio, entre outras moitas cousas, conseguiuse traer a Galicia e a Sanxenxo os Campionatos de Europa e do Mundo da clase 6 mR", recolle o comunicado, que pon o foco en que nunca se celebraron devanditos campionatos no mesmo lugar en anos sucesivos e poder facelo en Sanxenxo supuxo un notable impacto económico, mediático e deportivo.

Ademais, puntualizan que ese apoio non só foi decisivo para o desenvolvemento da vela de alta competición, senón tamén para a creación e mantemento da obra social do RCNS tanto no Centro Nacional de Vela Adaptada, como na colaboración con asociacións benéficas como a Asociación Española Contra o Cancro de Sanxenxo ou Cáritas.

Por todo iso, o RCN de Sanxenxo expresa publicamente que "o noso maior desexo sería que o rei Juan Carlos I poida volver navegar pronto nas nosas augas para defender os seus títulos e onde as portas do noso club estarán sempre abertas para recibirlle orgullosos de telo como Presidente de Honra", conclúe o comunicado.