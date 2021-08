O Pontevedra cambia o Coruxo polo Racing Villalbés como próximo rival de pretempada

Cambio no calendario de pretempada do Pontevedra. Os granates tiñan previsto disputar un partido amigable este sábado 14 de agosto no campo de Baltar contra o Coruxo, pero o pase dos vigueses á segunda rolda de Copa RFEF fai inviable a celebración dese duelo.

Pero o cadro granate non tardou en atopar un novo rival para seguir avanzando na súa preparación física e futbolística. Así, no campo de Portonovo ese mesmo día, medirase a partir das 19 horas ao Racing Villalbés.

ANUNCIO IMPORTANTE



Por mor do encontro de Copa RFEF do @CoruxoFCoficial, este sábado 14 de agosto xogaremos en Portonovo ás 19.00 co @racingvillalbes.



¡Atentos ás nosas redes porque pronto confirmaremos máis datas e rivais de pretempada! https://t.co/GvcqbwkqeO — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) August 10, 2021

Polo momento, o conxunto de Pasarón ten confirmados outros dous encontros amigables. Contra o Deportivo no 21 de agosto en Ordes e contra o Arousa o 29 de agosto en Baltar. Con todo, desde o propio club informan de que moi pronto se anunciarán novas datas e rivais de pretempada.

O Pontevedra comezou a adestrar o 2 de agosto e desde entón disputou tres partidos amigables que se saldaron con vitoria contra o Estradense, empate (derrota por penaltis) contra o Alondras e derrota o pasado domingo en Pasarón contra o Racing de Ferrol.