A campaña de abonados do Pontevedra comeza con máis de 200 carnés nunha soa mañá

A campaña de abonados do Pontevedra para a próxima tempada xa está a pleno rendemento. Este martes, desde primeira hora da mañá, o goteo de afeccionados cara ás oficinas de Pasarón para renovar o seu carné ou formalizar novas altas foi constante. Informan desde o club que entre as 10 e as 13.30 horas hanse expedido ao redor de 200 abonos.

"Estamos moi contentos coa primeira mañá", declaran desde o departamento de comunicación da entidade lerezana na que esperan que o ritmo marcado neste arranque de campaña mantéñase nos próximos días.

En horario de mañá e tarde, e de luns a venres, os afeccionados granates poden acudir a retirar os seus abonos. Evitando aglomeracións e seguindo as instrucións do persoal do club para previr contagios por covid-19, os primeiros socios do Pontevedra foron accedendo ás oficinas para selar o seu compromiso co club e levar xa o carné personalizado ás súas casas.

Este ano, como consecuencia da baixada de categoría e como compensación polas dificultades para acceder ao campo polas restricións sanitarias do pasado curso, o club premia a fidelidade dos socios cunha baixada na cota dos abonos. Así, as renovacións para o público sénior terán un custo de 200 euros na bancada de Tribuna, 130 euros en Preferencia, 80 euros no Fondo Norte e 75 euros no Fondo Sur.

Os bonificados pola súa banda (desempregados, xubilados, estudantes, persoas con incapacidade laboral ou peñas) fixáronse en 130 euros en Tribuna, 80 euros en Preferencia, 60 euros en Norte e 55 euros en Sur. Por último os abonos de menores, de 7 a 17 anos, custarán 40 euros en Tribuna, 35 en Preferencia e 30 nos fondos.

No que respecta a as novas altas de socios, os prezos serán de 220 euros en Tribuna, 160 euros en Preferencia, 110 euros en Norte e 100 euros en Sur, fixándose os bonificados en 140, 90, 70 e 65 euros respectivcamente e a categoría xoven en 75, 50 e 40 euros. O carné 'baby' mantense pola súa banda en 10 euros.

Ademais o Pontevedra estrea a categoría 'Diáspora granate', pensado para aqueles afeccionados que acrediten a súa residencia fóra de Pontevedra pero queiran manter o seu número e antigüidade como socios. Terá un custo de 50 euros. Tamén se manterá a categoría 'Corazón granate' estreada o pasado ano para maiores de 65 anos e xubilados que non vaian acudir ao campo dada a situación actual. Esta categoría amplíase e fixouse en 85 euros en Tribuna, 65 en Preferencia e 50 euros nos fondos.