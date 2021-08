O Arxil planifica tres partidos de preparación antes do seu debut en liga contra o Alhaurín o 2 de outubro

O Arxil volve ao traballo o 1 de setembro coa vista posta no primeiro partido de Liga Feminina 2 previsto para o 2 de outubro ás 19.30 horas no CGTD contra o cadro malagueño do Alhaurín de la Torre.

Para chegar nas mellores condicións posibles a esa data, a directiva do cadro verde xa ten perfilado o calendario de pretemporada. Debutarán en Copa Galicia no CGTD o 5 de setembro contra o Ulla Oil Rosalía, na segunda xornada, prevista para o 7 ou 8 de setembro, recibirán ao Cortegada; e na terceira, desprazaranse a Coruña o día 11 para enfrontarse ao Maristas.

En función dos resultados, as de Mayte Méndez poderán clasificarse directamente a semifinais, onde espera o Baxi Ferrol. Se son subcampioas, xogarán unha eliminatoria previa contra o Celta. E se chegan á final enfrontaranse ao Ensino en datas e escenario aínda por confirmar.

Con todo, se o Arxil acaba caendo na fase de grupos, a directiva xa traballa para organizar un cuarto partido de preparación que tería lugar o día 16 ou 17 de setembro.