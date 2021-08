Longas colas e aforo completo para asistir á estrea do novo proxecto granate en Pasarón

Colas en Pasarón para comprar unha entrada para o partido amigable entre o Pontevedra e o Racing de Ferrol © Cristina Saiz Colas en Pasarón para comprar unha entrada para o partido amigable entre o Pontevedra e o Racing de Ferrol © Cristina Saiz

A liga non empezou, o Pontevedra apenas acumula dúas semanas de traballo e un puñado de amigables, pero o novo proxecto granate xa ilusiona. Non fixeron falta grandes fichaxes, nin prometer grandes éxitos, un simple cambio na comunicación coa inchada bastou para espertar da súa hibernación o sentimento granate da Boa Vila. A mostra foron as longas colas para asistir a un partido amigable, o domingo da Peregrina e cun tempo de praia.

Tal é a expectación que levanta este novo curso que na esquina de Preferencia apiñáronse decenas de persoas para conseguir unha entrada e ver en directo a este novo Pontevedra. Pero polo protocolo anticovid, o número de billetes postos á venda era reducido e moi pronto se esgotou o papel deixando, nun primeiro momento, na rúa a case medio centenar de afeccionados.

"No despacho de billetes puxéronse á venda as entradas que o aforo covid permitiría tendo en conta que todos os socios viñesen. Ao chegar a ese límite de entradas, tomamos un momento para comprobar a asistencia dos socios. Ao confirmar que moitos non viñeron, volvemos dar a orde para vender as entradas restantes ata completar o aforo covid", explican desde o club.

Foi por esta razón pola que a venda de entradas detívose durante uns instantes xerando certo malestar entre os afeccionados que esperaban fóra e que acabaron entrando ao estadio co partido empezado. Ademais, a maior parte deles tiveron que ser recolocados na bancada de Tribuna porque o aforo permitido para Fondo Norte completouse.

Desde a entidade deportiva confían en que as ganas por volver gozar do Pontevedra mantéñanse ao longo das próximas semanas e que a campaña de socios, que este ano premia cunha rebaixa aos abonados que renovaron o seu carné a pasada tempada e ofrece facilidades para aqueles afeccionados que non poden asistir aos partidos, sexa un éxito.