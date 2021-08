Ángel Rodríguez: "Hai mozos que veñen poxando forte e vou apostar por eles"

Partido de pretempada entre Pontevedra e Racing de Ferrol © Cristina Saiz

"Hai mozos que veñen poxando forte e vou apostar por eles". É a principal conclusión que extraeu o adestrador do Pontevedra, Ángel Rodríguez, despois dos dous partidos de pretemporada consecutivos que disputaron os seus xogadores. O técnico asturiano sacou diante do Rácing de Ferrol un equipo infestado de xuvenís e xogadores do filial que, aínda que non puideron loitar pola vitoria, si que deixaron claro moitos deles que teñen potencial para converterse en xogadores do primeiro equipo.

"Hai xogadores que nos poden achegar, pero hai que darlles tempo. É un proceso de madurez, para que cando vaian entrando váianse asentando no equipo", matiza o preparador co obxectivo de non presionar aos mozos. Tampouco quere xerar falsas esperanzas na afección. "A min encántame poñer á xente nova, pero non regalo postos. Non vou poñer aos mozos por levarme unha ovación da afección se realmente non o merecen. Uns teñen que ir mellorando, outros xa van marcando unhas pautas que dis que igual poden chegar antes que outros", puntualizou na rolda de prensa posterior ao partido.

O traballo coa base será unha dos acenos de identidade do novo proxecto granate. "Queremos traballar coa canteira, vou apostar por eles. Pero hai que cimentalo un ano tras outro. Non todos os anos van saír xogadores, pero se traballamos ben teremos moitas máis opcións", declarou Ángel, que se mostrou "contento co seu rendemento", pero coñecedor das posibilidades que teñen. "Sei quen poden achegar un pouco máis. Eles deben aprender e adestrar como o están facendo, con toda a ilusión", resolveu.

Sobre a superioridade exhibida polo cadro ferrolán tampouco se mostrou preocupado. "Déronse circunstancias para que no partido de hoxe (por onte) non puidésemos poñer o equipo máis competitivo. Pero imos xuntar un once que vai dar moita guerra e alegrías", dixo.

A mellor condición física, experiencia e forza do rival foi o que decantou a balanza do encontro. "Ao mesturar xente nova con xente maior, o equipo debilítase. Os contactos eran deles, eran máis físicos que nós, pero cando empece a competición xogarán os que mellor compitan", tranquilizou o técnico.

Un dos que está a mellorar a pasos axigantados é Romay, que xa deixou atrás a súa lesión de xeonllo e está metido de cheo na dinámica do equipo. "É unha alegría, non só para o afeccionado tamén para min", dixo Ángel Rodríguez sobre a súa volta aos terreos de xogo. Con todo, prefire ir aos poucos e darlle todo o tempo que sexa necesario para que non haxa contratempos na súa plena recuperación. "Queremos ter o mellor Romay, imos ver se somos capaces de poñelo ben fino en canto ao físico, pero hai que ir con coidado, teño que consentilo. Non me importa que nos primeiros partidos non teña a mellor condición física. O importante é que cando entre, póidanos dar todo o fútbol que ten", rematou.