Eliminado o Arosa da Copa RFEF tras caer contra o Rápido de Bouzas (0-2)

Primeiro adestramento do Arosa 2021/2022, tempada de debut en 2ª RFEF © Cristina Saiz

Segunda derrota nesta pretempada para o Arosa. O equipo arlequinado caeu por 0-2 na Lomba contra o Rápido de Bouzas na primeira eliminatoria da Copa RFEF e segue moldeando o seu novo proxecto deportivo de cara ao comezo ligueiro.

Xogaron bos minutos os xogadores de Jorge Otero, pero foron superados por un equipo vigués que a pesar de levar menos días de adestramentos sentenciaron o partido nun visto e non visto.

Ao final da primeira metade chegou o tanto inicial. Adrián Presas, no minuto 41, bateu a Manu Táboas para adiantar ao Rápido de Bouzas.

Co 0-1 chegouse ao tempo de reflexión do que o Arosa estaba moi necesitado para reverter a situación. Pero foron os visitantes os que saíron máis enchufados e non tardaron en aumentar a vantaxe, anotando por mediación de Adrián Rodríguez o segundo tanto no minuto 46.

Jorge Otero fixo os cambios pertinentes para reverter a situación. Aínda quedaba tempo e a remontada era posible, pero o Rápido de Bouzas soubo aguantar o resultado para manter a portería a cero e facerse cunha vitoria que lle permite pasar de fase na Copa RFEF.