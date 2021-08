O Marín Futsal ficha á internacional brasileira Gaby e renova á súa gardameta Antía

Dobre movemento no Marín Futsal, cuxo proxecto para debutar na Primeira División empeza a tomar forma.

O club marinense tomoullo moi en serio para demostrar desde o principio que non está de paso na máxima categoría, e nesa liña confirmou a incorporación dunha futbolista contrastada como Gabriela Vila Real 'Gaby'.

A internacional brasileira, tricampioa mundial, é a segunda fichaxe do equipo adestrado por Raúl Jiménez tras a gardameta Silvia Aguete, outra referencia internacional no seu posto.

Cunha ampla traxectoria ás súas costas, Gaby defendeu as últimas tempadas o potente Futsi Atlético Navalcarnero, tras militar en varios equipos do seu país e tamén no Cagliari italiano.

Ademais o Marín Futsal fixo oficial a continuidade de Antía Piñeiro, peza clave no ascenso desde a portería da Raña e que pasará a formar tándem con Silvia Aguete.

Ambas as dúas xogadoras súmanse a un plantel na que xa figuraban a citada Silvia Aguete e as renovadas Ceci e Pau.