O Arosa inicia este martes unha campaña histórica

Primeiro adestramento do Arosa 2021/2022, tempada de debut en 2ª RFEF © Cristina Saiz

Primeiro paso do Arousa nunha campaña histórica na que o cadro de Vilagarcía debutará na categoría 2ª RFEF despois de lograr o ascenso desde Terceira División na tempada recentemente finalizada. Rafa Sáez, o técnico do ascenso, deu o salto á dirección deportiva e cedeu o seu sitio no banco a Jorge Otero, que este martes dirixiu o primeiro adestramento dun plantel practicamente pechado que ultima a chegada de dúas novas fichaxes para afrontar con garantías o reto de acadar, polo menos, a permanencia.

Nesta primeira toma de contacto posterior a unha rolda de recoñecemento médico á que se someteu todo o plantel, Otero tivo ás súas ordes a 18 xogadores do primeiro plantel: os renovados Manu Táboas, Álex Cobo, Javi Fontán, Javi Piay, Alberto Campillo, Martín Ross, Sergio Cotilla, Pedro García, Oumar Sidibé, Mon Vives, Julio Rey, Róber Fernández, Jorge Fajardo e Pedro Beda; as fichaxes Diego Diz, Luismi Rincón, Luís Nuño e Pablo Porrúa; e os xuvenís Miguel Fernández (centrocampista), Gabriel Alonso (centrocampista), Álex Rodríguez (lateral esquerdo) e David Conde (porteiro), que é baixa temporalmente por lesión. aínda que este último aínda non se incorpora aos adestramentos porque está a se recuperar dunha lesión.

Tamén están citados para realizar a pretemporada co primeiro equipo o centrocampista Rodrigo Lijó, que procede dos xuvenís, e o dianteiro da Illa de Arousa Toño Otero, que a pasada tempada militou no Compostela xuvenil.

A partir do xoves, o plantel comezará a traballar en dobre sesión no campo da Lomba, recinto no que cada un dos futbolistas pasarán pola consulta da nutricionista Marta Costa.

De forma paralela, a actividade nos despachos non cesa. O director deportivo, Rafa Sáez, ultima a incorporación de dous novos xogadores para o primeiro equipo. Un deles será un defensor sub 23 que, informan desde o club, podería oficializarse esta mesma semana. A última e definitiva peza do cadro arlequinado será un xogador de liñas máis adiantadas podería chegar nas últimas xornadas do mercado.