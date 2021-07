O primeira liña portugués Gonçalo Morais, nova fichaxe do Teucro para a próxima tempada

Segunda fichaxe do Teucro. O club confirmou o acordo alcanzado coa primeira liña portugués Gonçalo Morais para que se incorpore á disciplina azul a próxima tempada.

O xogador, de 24 anos, procede do Balonmán Soria, o seu último destino antes de chegar a Pontevedra. Formado na canteira do ABC Braga, na súa traxectoria figuran equipos como Arsenal da Devesa, Fermentões, Santo Tirso e Torrelavega.

Os responsables do club destacan que, cos seus 1.87 metros de altura, Gonçalo Morais destaca por ser un xogador polivalente nas diferentes posicións da primeira liña onde desenvolverá un papel importante na dirección do equipo.

"Estou moi contento por fichar no club que coñezo desde hai bastante tempo", sinalou o xogador tras anunciarse a súa fichaxe polo Teucro.

Asegura que, ao longo da última tempada, "vin varios partidos e sentín que encaixo no tipo de xogo e no espírito do equipo", polo que explicou que "non tiven ningunha dúbida" á hora de incorporarse ao novo proxecto que encabezará Irene Vilaboa.

O do Teucro, dixo, "paréceme un proxecto moi ilusionante e teño moitísimas ganas de empezar" e espera "crecer co equipo día a día e poder mostrar o meu mellor nivel nesta categoría que xa coñezo".