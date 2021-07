25 de xullo, data límite para o desenlace de Preferente

Estadio de San Pedro en Vilalonga © Villalonga FC

Domingo 25 de xullo. É a data límite que fixou a Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) para poder resolver a liga na categoría de Preferente, á que lle resta por xogar xornada decisiva tras encadeas casos de covid nos equipos implicados durante as últimas semanas.

Os tres partidos desa última data no grupo de ascenso (Villalonga-Barbadás, Arnoia-Cultural Areas e Juvenil Ponteareas-Gran Peña) debían celebrarse o 27 de xuño, pero foron pospostos ao detectarse un contaxio no Cultural Areas. Posteriormente, cando se ían a volver fixar, os test aos futbolistas revelaron novos positivos no Barbadás e na Gran Pena.

Agora a Comisión Delegada da RFGF aprobou fixar o vindeiro domingo como data límite, amparándose na decisión da Federación Española de poñer o día 28 como data tope para a inscrición dos equipos nas categorías nacionais, entre elas a Terceira RFEF.

Deste xeito, no caso de que a situación sanitaria impida xogar esta semana os encontros pendentes, darase validez á clasificación no momento da paralización en virtude do fixado na circular de competición.

Se isto sucede o Vilallonga, quinto clasificado, diría definitivamente adeus ás súas opcións de ascenso, xa que para lograr o salto de categoría debía vencer o Barbadás e esperar un empate noutro dos partidos.