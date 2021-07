Pablo González celebra a súa convocatoria coa Selección Española Xuvenil renovando co Cisne

O Club Cisne Balonmán blinda a súa portería. Á continuidade de Jorge Villamarín, anunciada hai semanas, uníuselle agora a do xoven Pablo González, dando así continuidade á parella de gardametas que protagonizaron a pasada campaña en Asobal.

A de González é a oitava confirmación no conxunto pontevedrés, tras as renovacións de Alejandro Conde, Iván Calvo, Mateo Arias, Javi Vázquez, Preciado e Jorge Villamarín e a fichaxe do portugués Daniel Neves.

RENOVACIÓN | La portería del Dicsa Modular @ClubCisneBalonm estará bien salvaguardada la próxima temporada, ya que el portero Pablo González de 19 años también ha renovado su compromiso con nosotros ¡Grande Pablo! #SomosCisne #OrgullososdoNoso #EsePablo #VamosCisne pic.twitter.com/tDFRkI0SUt — DICSA Modular Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) July 15, 2021

O porteiro, de 19 anos, pasa por ser unha das grandes promesas do balonmán nacional, como demostra a súa inclusión na última convocatoria da Selección Española Xuvenil que dirixe o seu adestrador na Boa Vila, Jabato.

Nesa cita acompañaranlle dous compañeiros como o extremo Carlos Álvarez e o pivote Daniel Virulegio. Os tres están citados este venres 16 de xullo en Madrid para iniciar unha concentración que incluirá o día 21 unha viaxe á capital húngara, Budapest, para medirse o día 22 a Serbia e o 24 de xullo á selección local.