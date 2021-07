A última xornada de Preferente, aprazada de novo sen data por positivos por covid no Barbadás e o Gran Peña

O desenlace de Preferente, coa disputa da última xornada na que o Vilalonga xógase as súas opcións de ascender á Terceira RFEF, volveu a ser aprazado sen data.

A xornada decisiva debía de disputarse o pasado 27 de xuño, pero foi posposta por un caso de covid no Cultural Areas.

Agora, cando se esperaba poder fixar todos os encontros implicados (Villalonga-Barbadás, Arnoia-Cultural Areas e Juvenil Ponteareas-Gran Peña), os test aos que foron sometidos os persoais dos equipos rexistraron novos contaxios paralizando de novo o final da tempada.

En concreto a Real Federación Galega de Fútbol recibiu o certificado de dous positivos no Barbadás tras as probas PCR realizadas polo Sergas e dun máis na Gran Peña.

Ante esta circunstancia o Comité de Competición aprazou a xornada "a unha nova data, o máis próxima no tempo, que se determinará por este órgano tan pronto como se acrediten todas as circunstancias que permitan a disputa do mesmo".

O Villalonga chega á cuarta e decisiva xornada da segunda fase con 5 puntos na quinta praza, pero a só dous dos primeiros clasificados Gran Peña, Juvenil Ponteareas e Atlético Arnoia, sendo o Barbadás cuarto con 6 puntos. Con este panorama de gañar superaría o Barbadás e bastaríalle un empate nun dos demais partidos para adiantar a outros rivais polo seu mellor diferencia de goles e así conseguir o ascenso.