Quenda para o Campionato Galego Sénior e Xuvenil de piragüismo no Pontillón do Castro

Presentación do Campionato Galego Sénior e Xuvenil de Piragüismo © Cristina Saiz

O piragüismo segue pedindo protagonismo no calendario deportivo local. Se hai escasos días o Complexo Deportivo David Cal do encoro de Pontillón do Castro era escenario do Campionato Galego Infantil e Cadete, esta próxima fin de semana será a quenda do autonómico Sénior e Xuvenil. Un bo anticipo ao Campionato de España de Sprint Olímpico que se celebrará a finais de mes.

Nesta ocasión serán 646 as embarcacións que tomarán parte nas dúas xornadas previstas, con 28 clubs rexistrados en cada unha das categorías.

En concreto a actividade dará comezo o sábado 10 de xullo entre as 10.00 e as 18.50 horas coas probas de categoría júnior, e concluirán o domingo coa competición sénior entre as 9.30 e as 19.20 horas.

"Galicia é unha potencia mundial neste deporte e, polo tanto, os padexeiros e padexeiras que virán esta fin de semana a Pontevedra se atopan seguro entre os mellores de España e de Europa e do mundo tamén con toda seguridade", sinalou na presentación do evento acompañado do presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea.