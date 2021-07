Silvia Aguete elixe o proxecto do Marín Futsal

O proxecto do Marín Futsal para a súa estrea na Primeira División do fútbol sala nacional empeza a tomar forma, e faio cun reforzo de quilates.

Trátase de Silvia Aguete, que se converteu na primeira fichaxe do cadro marinense.

Renovado Raúl Jiménez como adestrador, a primeira peza do novo proxecto é unha das xogadoras máis cotizadas do mercado, a gardameta internacional pontevedresa, nomeada hai un par de tempadas mellor porteira do mundo.

Silvia, tras oito campañas defendendo a camiseta do Poio Pescamar, encara así aos seus 34 anos un novo reto, o de consolidar ao Marín Futsal na elite despois de desvincularse a principios de xuño do cadro conserveiro.

Nese momento, e con varias propostas sobre a súa mesa, iniciou un período de reflexión que terminou coa decisión de non moverse da casa para seguir gozando da súa paixón, xogar ao fútbol sala.