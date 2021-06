O Farto acariña o triunfo na casa na Copa de España Féminas

Que preto estivo o Team Farto de estrear o seu palmarés na Copa de España Féminas de ciclismo na proba máis importante da tempada, a da casa.

Pontevedra foi escenario este domingo 27 de xuño da quinta proba puntuable do certame nacional, cun percorrido de case 100 quilómetros con saída e chegada preto do peirao das Corbaceiras no que destacaban varios pasos por meta ao longo do percorrido e dúas ascensións ao Alto da Porteliña.

O club local, que esta campaña estrea a súa condición de profesional UCI Continental, coñecíase de corrida o circuíto con especial atención a unha ascensión, a de Porteliña, de 1,3 quilómetros ao 6,4%.

No primeiro dos pasos pola cota, á que se chegou tras neutralizar unha fuga, Susana Pérez lanzou un ataque que rompeu a carreira, con algo máis dunha decena ciclistas por detrás moi preto seguindo o seu ronsel. Entre elas estaba a portuguesa Melissa Maia, do Farto. A vitoria estaba entre elas, agrupándose despois de coroar e abrindo oco co pelotón.

Foi na segunda ascensión, a 12 quilómetros de meta, cando a representante do Farto lanzou a súa aposta, cun ataque que a piques estivo de resultar decisivo. Marchou en solitario chegando a contar con 30 segundos sobre as súas inmediatas perseguidoras.

A 5 quilómetros da chegada aínda marchaba con 10 segundos de renda, pero foi cazada faltando realmente pouco, sen quedarlle forzas para disputar o sprint entre as cinco corredoras que chegaron na cabeza, sendo a vitoria final para Susana Pérez (Río Miera).

#CopaEspañaFemCofidis | ¡Victoria para Susana Pérez! ¡Qué carrerón!



Segunda clasificada ha sido Idoia Eraso y tercera, Claire Steels@ciclistacofidis pic.twitter.com/RHimC1XsF9 — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) June 27, 2021

Era o final dunha gran xornada deportiva que comezara cunha carreira cadete e con outra júnior e máster, resultando vencedoras a júnior Ainhoa Moreno e a cadete Laia Bosch.