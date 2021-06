Poio Pescamar e Marín Futsal homenaxean a figura de Carlinhos

Carlinhos Jansell, cun dos equipos do Portero 2000 a tempada 2015-2016 © EF Portero 2000

Carlos César Jansell, 'Carlinhos' deixou unha profunda pegada na comarca de Pontevedra, e máis dun ano despois do seu falecemento non se borrou.

O que fose xogador do Rías Baixas de fútbol sala e, tras a súa retirada, adestrador de formación en varios equipos da zona recibirá este sábado 26 unha pequena homenaxe.

Ese tributo chega dun dos seus equipos, o Poio Pescamar, no que adestrou a novas promesas xunto ao Portero 2000.

O cadro conserveiro a iniciativa do seu adestrador Lin, íntimo amigo do brasileiro, organizou un partido de homenaxe que enfrontará ao seu xuvenil masculino (Liga Galega) co xuvenil do Marín Futsal (División de Honra).

O partido disputarase ás 18.45 horas no pavillón municipal da Seca, en Poio.