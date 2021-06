O Cisne renova a Jorge Villamarín e despídese de José Leiras

O Club Cisne segue anunciando baixas e renovacións para a nova tempada na División de Honra Prata.

Despois de anunciar que o lateral esquerdo Álvaro Preciado continuará un ano máis no equipo, chegou a quenda do muro do equipo, Jorge Villamarín.

O gardameta, clave no ascenso a Asobal e peza fundamental no equipo, seguirá defendendo as cores do equipo pontevedrés polo menos unha tempada máis.

RENOVACIÓN | Vamos con otra de las renovaciones más esperadas...La próxima temporada seguiremos disfrutando de la calidad bajo los palos de @Jorgevilla82 ¡Grande Villa! #SomosCisne #OrgullososdoNoso pic.twitter.com/7uoRiOimkM — DICSA Modular Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) June 20, 2021

Pola súa banda, o extremo dereito José Leiras, súmase a Dani Ramos, Gonzalo Carró e Miguel Simón e pon fin á súa etapa cisneísta despois de cinco anos no club pontevedrés.