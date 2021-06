O Pontevedra xuvenil cumpre gañando ao Alondras pero será o Xuíz de Competición o que decidirá o ascenso

Partido da Liga Nacional Xuvenil entre Pontevedra e Alondras en Pasarón © Cristina Saiz Partido da Liga Nacional Xuvenil entre Pontevedra e Alondras en Pasarón © Cristina Saiz

O posible ascenso do equipo xuvenil do Pontevedra CF a División de Honra terá que esperar. O equipo granate cumpriu goleando ao Alondras en Pasarón por 4-0, pero tamén o Coruxo sumou tres puntos o vencer o Arosa por 1-2. É dicir, seguen empatados a puntos e agora será o Xuíz de Competición o que decidirá quen ascenderá.

Estas dúbidas veñen da diferenza de criterio entre a Real Federación Española de Fútbol e a Real Federación Galega de Fútbol para a categoría nacional para supostos desempates. Na Circular, a RFEF fala de liga a dobre partido, pero non especifica que pasaría na segunda fase, que foi a unha volta. Pola súa banda, a Futgal outorga ao Pontevedra o cuarto posto e é o equipo que ascendería a División de Honra.

En canto ao partido, A primeira parte estivo marcada pola intensa calor e a ausencia de ocasións en ambas as escuadras, polo menos durante a primeira media hora de xogo. Custaba enlazar xogadas e, sobre todo, chegar a portería rival.

Pero o parón para beber, aos 25 minutos de xogo, veu ben para Pontevedra e Alondras, que repuxeron forzas e comezaron a xerar algunha que outra ocasión. Primeiro tívoa o Alondras, sen fortuna, e despois o equipo granate, que deu un paso adiante e adiantouse co gol de Dani Taracido no minuto 40.

Despois do paso polos vestiarios o equipo granate foi claro dominador. Joel Rodríguez anotou o 2-0 no 48 e Jaichenko devolveu o golpe no 61 facendo o 3-0. A goleada rematouna Joel Rodríguez no 67.

Consulta a clasificación definitiva da liga Nacional Xuvenil segundo a Futgal na seguinte ligazón