O rendemento físico no fútbol "diminúe de forma significativa a partir dos 30 anos", segundo un estudo da UVigo

Ezequiel Rey, profesor da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, xunto con Pablo Costa, docente da California State University Francisco Corredoira e Álex Sal de Rellán, estudaron o rendemento físico de 419 futbolistas de Primeira e Segunda división española ao longo da tempada 2017-2018.

Os datos os sacaron do "sistema multicámara" da Liga, que rexistra "como se moven os xogadores no campo". A investigación comprendeu 10.739 observacións individuais, que se agrupan en cinco grupos por franxas de idade (menores de 20 anos, de entre 20 e 25, de entre 25 e 30, de entre 30 e 35 e maiores de 35), co obxectivo de constatar os "efectos da idade" en accións como as distancias percorridas a alta intensidade ou en sprint.

Segundo este estudo, os resultados demostran que a partir dos 30 anos os xogadores mostran un "decrecemento significativo" na distancia percorrida, na súa velocidade media e máxima e nos metros percorridos a alta intensidade e en sprint. Deste xeito, Rey destacou que os grupo de maiores de 35 anos ou máis realizaban entre un 17,4% e un 37,5% menos de accións a alta ou moi alta intensidade que os outros grupos e, ademáis, a distancia percorrida era entre un 10,6% e un 14,8% menor que a dos xogadores de entre 30 e 35.

O feito de que o rendemento decrece ano a ano xa era algo evidente. Sen embargo, o foco do traballo é o fútbol moderno xa que, "aínda que un xogador sexa moi bo, o feito de que non sexa capaz de chegar a un balón vai condicionar todas as súas virtudes", recoñece Rey, que incide en que o 70% dos goles que se marcan son froito de accións en sprint ou correndo a alta intensidade.

Os resultados deste estudo están recollidos nun artigo que será publicado este ano nun dos volumes do Journal of Strenght and Conditioning Research e corrobora "algo que historicamente xa se tiña en conta no fútbol, que a idade é un factor moi importante no rendemento dos xogadores".