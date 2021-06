O circuíto de carreiras virtual Poio Móvese péchase con 80 deportistas participantes

Ambiente da I Carreira Nocturna Móvete por San Salvador © Diego Torrado

Un total de 80 persoas tomaron parte no Circuíto Virtual de Carreiras Populares Poio Móvese, iniciativa impulsada pola concellería de Deportes ao longo do pasado mes de maio.

A través dunha aplicación gratuíta, ofrecíase a posibilidade de cubrir os circuítos das carreiras populares que se organizaban no municipio antes da pandemia, a modo de promoción da actividade física saudable.

En concreto eran catro os itinerarios: Campelo (5 quilómetros), Samieira (7,7), Lourido-Combarro (5,9) e Raxó (4,6).

A edil de Deportes de Poio, fixo unha valoración positiva da experiencia "tendo en conta que se trataba dunha iniciativa piloto. O feito de que se rexistrasen 80 persoas para nós supón unha gran satisfacción e demostra as gañas que ten a cidadanía de practicar hábitos saudables, adaptándose ás medidas sanitarias pertinentes", sinalou.

Tras este circuíto virtual, a intención do goberno municipal, asegura Caldas, é recuperar as carreiras populares presenciais canto "teñamos todas as garantías sanitarias", co desexo de que "o vindeiro ano os e as amantes das carreiras poidan volver a atoparse para gozar das nosas carreiras populares".