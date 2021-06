Portas abertas nun CAB Pontevedra que quere seguir crecendo

Naceu en 2014 da man dun grupo de pais e adestradores e foi crecendo ata converterse nun dos clubs de base con maior estrutura da cidade.

O CAB Pontevedra de baloncesto chegou a contar con 17 equipos e máis de 200 xogadores federados entre as diferentes categorías, desde babybasket ata júnior, pero quere máis.

Por ese motivo durante o mes de xuño a entidade pontevedresa organiza xornadas de portas abertas destinadas a nenos e nenas de entre 6 e 17 anos de idade.

En concreto, sinala o CAB, búscanse xogadores para os equipos júnior feminino (2004-2005), cadete masculino (2006-2007), mini feminino (2010-2011), premini masculino e feminino (2012-2013) e baby basket (2014-2015), aínda que todos os interesados poderán participar.

Os adestramentos levarán a cabo nos pavillóns do Frei Martín Sarmiento e no Príncipe Felipe, podendo inscribirse no teléfono 676 616 044 ou enviando un correo a cabpontevedra@gmail.com.