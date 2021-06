O Monte Castrove, escenario do VI Mini BTT de Poio

Presentación do VI Mini BTT Concello de Poio © Concello de Poio

Cunha participación que cobre o máximo de prazas dispoñibles, con 450 rexistrados, a sexta edición do Mini BTT Concello de Poio prepárase para ofrecer o vindeiro domingo 13 de xuño unha amena xornada de deporte base.

O Monte Castrove será escenario dunha proba que está organizada polo Poio Bike Club e que dará comezo ás 10.00 horas cumprindo un esoxente protocolo de seguridade.

"Somos conscientes de que a MiniBTT, en edicións anteriores, atraía a un gran número de persoas, pero temos que actuar con responsabilidade. A situación segue a mellorar, pero non tomar este tipo de medidas equivalería a dar un paso atrás, algo que de ningún modo nos podemos permitir", explicou Marga Caldas, concelleira de Deportes, confiando no que o próximo ano "os participantes poidan competir con público".

Organizaranse diversas carreiras para as categorías promesa, principiantes, benxamíns, alevíns e infantís, esperando a presenza de competidores de toda Galicia "e mesmo agardamos tamén a participación de clubs de Portugal", confirmou a edil na presentación do evento acompañada do presidente do Poio Bike Club, Francisco Albar.

O BTT é unha modalidade deportiva arraigada no municipio como demostra as máis de 70 inscricións na escola municipal desta modalidade, e por iso desde o Concello avanzan como obxectivo a curto prazo habilitar un circuíto para a súa práctica en Combarro. "Mantemos conversas coa Comunidade de Montes para intentar que o proxecto se poida facer realidade o antes posible", avanza Caldas.