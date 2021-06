Dominio pontevedrés na Copa de España de Medio Maratón en Talavera

O río Tajo ao seu paso pola localidade manchega de Talavera foi escenario da 1º Copa de España de Medio Maratón de Piragüismo, coa participación de ao redor de 600 deportistas e unha ampla presenza de padexeiros da comarca.

O piragüismo pontevedrés rendeu a gran nivel na cita, copando moitos dos postos de honra.

Así, Tono Campos (Breogán do Grove) impúxose na carreira de C-1 senior ao catoirés Fernando Busto, mentres que Antonio Palmás (Piragüismo Vilaboa) facíase coa prata no K-1.

Pola súa banda Tania Álvarez (Breogán) gañaba tamén no K-1 sénior feminino, e a pontevedresa Jenifer Casal (EP Ciudad de Pontevedra) facía o propio no C-1.

Na categoría sub-23 foi destacado o dobrete do Piragüismo Verducido no K-1, co ouro de Joaquín Iglesias e a prata de Adrián Prada, mentres que na modalidade de canoa Jaime Duro (EP Ciudad de Pontevedra lograba a vitoria co seu compañeiro Diego Piñeiro en terceira posición.

En idade xuvenil Marta Mourelos (Breogán) engrosou o botín cun bronce no K-1.

Por último en próbalas cadete Ánxela Fontán e Verónica Rodiño (Piragüismo Verducido) foron segundas no K-2.