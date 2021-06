O piragüismo pontevedrés regresa sen medallas do Europeo de Poznan

Sara Ouzande, Laia Pelachs, Miriam Vega e Carolina García no Europeo de piragüismo en Poznan © Federación Española de Piragüismo

O piragüismo pontevedrés, representando á Selección Española, regresou do Europeo celebrado en Polonia con boas sensacións pero sen medallas.

Diego Romero, do Náutico O Muíño, quedou ás portas do podio no C1 5000 metros, logrando o cuarto posto (23:52.337).

Pola súa banda, María Pérez, do Náutico O Muíño, e Patricia Coco, do Deportivo Cisne, non tiveron opcións de medalla na final do C2 200 ao terminar sétimas (48.601).

Noel Domínguez e David Barreiro, do Breogán, chegaron en oitavo lugar na final do C2 1000 metros, mesma posición que o cuarteto formado por Sara Ouzande (Kayak Tudense), Laia Pelachs (Natació Banyoles), Miriam Vega (Real Grupo de Cultura Covadonga) e Carolina García (EP Ciudad de Pontevedra) na proba de K4 500 metros.

En canto ás medallas do equipo español, Alberto Pedrero (Aranjuez) e Pablo Graña (Cangas) en C2 200, e Joan Toni Moreno (Port de Pollença) en C1 200, colgáronse o ouro. A prata conseguírona Begoña Lazkano ( Banyoles) e Laia Pelachs (Donostia) en K2 1000 metros.