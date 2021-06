Case 600 deportistas celebran en Pontevedra a Liga Nacional Infantil de Karate

Liga Nacional Infantil de Kárate no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A relación entre o karate e Pontevedra non fixo máis que comezar e de que maneira. Nin máis nin menos que coa celebración esta fin de semana da primeira das tres fases da Liga Nacional Infantil de Karate.

A competición fora aprazada no principio do ano pola pandemia pero por fin disputouse, concentrando durante os días 5 e 6 de xuño a case 600 deportistas de 111 clubs nacionais. Entre eles, os 60 participantes de 12 clubs galegos dos cales tres pertencen ao Gimsport pontevedrés.

O sábado disputouse a competición masculina, que deu comezo ao redor das 12:00 e concluíu ao redor das 21:00 horas. O broche final poñerao a competición feminina, que se desenvolverá desde as 8:30 ata as 17:00 horas do domingo.

Esta primeira fase da liga Nacional Infantil celebrouse sen público debido ao protocolo covid establecido pola Federación, o que non impediu que a Boa Vila enchésese dun ambiente digno de admirar, onde karatekas, árbitros e acompañantes celebraron unha fin de semana deportiva que supoñerá a antesala á celebración do Campionato de España Cadete, Júnior e Sub-23 do próximo ano.

A segunda fase da liga Nacional Infantil disputarase en Málaga os días 6 e 7 de novembro e a terceira, e fase final, será en Ávila do 17 ao 19 de decembro.