A Fiscalía non formula acusación contra o ex-granate David Goldar no xuízo ao celtista Santi Mina por presunta agresión sexual

A Sección Terceira da Audiencia Provincial de Almería acollerá a vista oral contra o futbolista Santi Mina, que actualmente milita no Real Club Celta de Vigo, por unha presunta agresión sexual.

O dianteiro vigués enfróntase a unha petición de oito anos de prisión uns feitos que se produciron en Almería en xuño de 2017.

A falta de que a defensa do futbolista presente o seu escrito de defensa, e segundo sinala a axencia EFE, a Fiscalía deixou finalmente fóra da acusación a David Goldar, ex-xogador do Pontevedra Club de Fútbol que naquel momento acababa de asinar coa entidade granate. O defensor de Portas, agora mesmo no Ibiza recentemente ascendido á Segunda División, foi proposto unicamente como testemuña para a vista oral, a pesar de que a finais de 2019 o Xulgado de Instrución número 1 de Vera (Almería) acordase incoar sumario por unha presunta agresión contra ambos os futbolistas.

Segundo sinalaba no seu momento a denuncia da vítima, a muller tería pasado a noite con David Goldar nun local de lecer accedendo voluntariamente a marchar con el a unha caravana. Alí, segundo o testemuño da moza, Santi Mina tería aparecido espido e efectuándolle tocamentos en presenza do seu amigo, a pesar da oposición da denunciante.

Por ese motivo, e aínda que a acusación principal xiraba ao redor de Santi Mina, Goldar foi investigado no caso como presunto colaborador ou por omisión do deber de socorro.

Segundo EFE, e referíndose ao escrito do Ministerio Público, como consecuencia da presunta agresión a muller presentaría unha depresión grave e sintomatoloxía ansiosa froito dunha tensión postraumática crónica.

Ademais dos 8 anos de prisión para o xogador do Celta de Vigo, por entón nas filas do Valencia, tamén se solicita unha orde de afastamento de 500 metros durante dez anos, unha indemnización e que se lle impoña liberdade vixiada durante outros dez anos ao futbolista.