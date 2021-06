A Copa do Rei, un soño para o Juventud Cambados

O cambio de formato da Copa do Rei trouxo consigo unha bonita opción para os equipos de categorías rexionais de soñar con medirse a equipos de Primeira División.

Experimentouno nas súas carnes hai poucos meses o Ribadumia, que logrou o seu pase tras ser campión o pasado curso en Preferente, e agora vai pelexar por iso o Juventud Cambados.

O conxunto amarelo finalizou en cuarto lugar a primeira fase da liga nesa categoría, a Preferente, pero ante a imposibilidade do terceiro en discordia, o Pontevedra B, de xogar o torneo do K.O. ao ser un filial será o equipo do grupo que dispute a fase de clasificación para a previa de Copa, xa que a Federación Galega decidiu que os dous primeiros quedarían excluídos para poder pelexar polo ascenso.

Desta forma o plantel cambadés soña con lograr a que sería a quinta clasificación na historia do club para a Copa do Rei, tras os catro anos consecutivos que a disputou a principios dos 90 (desde a 90/91 á 93/94) militando na Segunda B e Terceira División.

O Cambados debe agora disputar unha liguiña a unha volta, partindo todos os equipos con cero puntos, ante o Polígono San Ciprían e o Caselas, no Grupo Sur. De aí, o primeiro clasificado xogaría unha eliminatoria co campión do grupo norte (Dubra, Santaballes ou Victoria), sendo o vencedor o club galego que entrará na previa de Copa.

Tres partidos separan por tanto aos do Salnés de entrar na competición nacional, e só catro para poder medirse a un equipo da Liga de Fútbol Profesional. Por iso pelexarán a partir do 13 de xuño medíndose ao San Ciprián na casa, xa que lles toca descansar na primeira xornada, mentres que pecharán a liguiña o 20 de xuño no campo do Caselas.