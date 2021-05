Os xuvenís do Cisne vencen e métense en semifinais do campionato de España (28-24)

Partido do Nacional Xuvenil entre o Cisne e o Ademar León © Cristina Saiz

A próxima xeración do Cisne segue facendo historia. O equipo xuvenil brillou na fase preliminar celebrada en Pontevedra e selou o seu pase a unha fase final moi esixente na que os brancos contribuíron a elevar aínda máis o nivel da competición. Gañaron aos anfitrións do Eldense, caeron ante Granollers, unha das canteiras máis prolíficas do país; e no duelo definitivo os de Víctor Castro non defraudaron e impuxéronse ao Cajasur para certificar o seu pase a semifinais, nas que, sen presión, seguirán tratando de romper prognósticos.

Os brancos tiñan que gañar ao Córdoba Cajasur, que non gañara ningún partido nesta fase final, para asegurarse a clasificación e non erraron. E iso que os andaluces puxeron o listón moi alto no inicio do partido cun intercambio de golpes continuo no que ningún equipo parecía ter intención de ceder. Ata que no último cuarto de hora de xogo da primeira parte, o Cisne apertou en defensa sen deter a apisoadora ofensiva (15-8).

Cunha vantaxe tan ampla, os pontevedreses centráronse en manter a renda tras o paso por vestiarios. Cun colchón que nunca chegou a baixar dos cinco puntos, a marcadora dos brancos seguiu crecendo ao ritmo marcado por Carlos Álvarez, o máis destacado dos galegos neste campionato que de novo volveu ser o mellor e máis decisivo xogador do partido.

O rival nas semifinais, que se disputarán este sábado, dependerá do resultado do partido entre Granollers e Eldense, que decidirá o líder do grupo, e dos resultados da outra liguiña. O primeiro de cada un dos grupos enfrontarase a partido único contra o segundo do grupo contrario.