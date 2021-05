As contas para meterse na loita polo título dun Poio Pescamar que perde a Antía Pérez por lesión

O Poio Pescamar está a só un paso de escribir unha nova páxina na súa historia clasificándose por primeira vez para o play-off polo título de liga.

O traballado e sufrido triunfo das vermellas en Móstoles, unido aos resultados dos seus rivais, colocáronas nunha situación envexable para afrontar a última xornada da segunda fase ligueira. Con todo a alegría a fin de semana non foi plena ante a preocupación pola lesión de Antía Pérez.

A futbolista ourensá tívose que retirar do encontro tras danarse o xeonllo facendo saltar as alarmas, e é que a pivote superou nas últimas tempadas dúas roturas de ligamentos nesta articulación, unha en cada perna.

Polo de súpeto Antía, previsiblemente, non volverá xogar esta tempada, sendo unha baixa sensible nos plans de Manu Cossío. Ademais a xogadora foi sometida este luns a unha resonancia magnética para coñecer o alcance da súa lesión, estando á espera de resultado.

En canto ás opcións do equipo, o Poio Pescamar encara a última xornada desde a terceira posición con 45 puntos, superando o Roldán (44 puntos) tras a súa derrota en Burela. Ademais o Melilla, sexto, xa non pode alcanzalas tras caer ante o Futsi Atlético. Precisamente Atlético e Burela son os dous equipos xa clasificados para a final a 4 da liga, quedando abertas as dúas últimas prazas para a mesma.

Así pois o único equipo que pode deixar ao cadro conserveiro sen tal honra é xusto o rival que visitará o pavillón da Seca o vindeiro sábado, un Alcorcón que é quinto con 42 puntos, a tres do Poio. Ás de Manu Cossío valeralles o empate para asegurarse un oco entre as catro primeiras, pero as madrileñas superaranas se vencen ao contar con mellor average xeneral e tendo en conta o 2-3 na ida en Alcorcón.

No peor dos casos, aínda perdendo, o Poio Pescamar tería unha bala extra e sería equipo de play-off se o Roldán non logra puntuar fronte ao Móstoles. En todo caso o mellor para as da Seca é que dependen de si mesmas e non necesitan mirar ao que sucede noutras canchas.