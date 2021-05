Baño de ouro para Arlet Ortiz e Iván García, do Mat' s de Marín, no nacional de combate de taekwondo

Iván García, medalla de ouro no campionato de España de combate de taekwondo © Federación Galega de Taekwondo

O taekwondo galego demostrou todo o seu potencial no campionato de España de combate celebrado a pasada fin de semana en Benidorm ao ocupar a primeira posición do medalleiro con dous ouros, dúas pratas e catro bronces no cadro feminino; e un ouro, unha prata e un bronce, no cadro masculino. Os máis destacados foron os taekwondistas do Mat' s de Marín, Arlet Ortiz e Iván García, que lograron a vitoria.

Na categoría de máis de 87 quilos, Iván García volveu demostrar que este ano é imparable e proclamouse campión de España por terceiro ano consecutivo despois de superar a Borja Sánchez, Julián Pérez e Genis Gilbert.

Coas mesma solvencia resolveu Arlet Ortiz a súa participación na categoría de menos de 57 quilos. A deportista do cadro marinense derrotou a Anastasia Ignatyev, Nabila Djeda, Elena Torres e a María Beira na final.

Tamén brillou a pontevedresa Sara Cortegoso, do Mace Sport, que logrou colgarse unha prata na categoría inferior a 46 quilos despois de vencer a Laura García e Gloria Ruíz. Na final a moza taekwondista non foi capaz de superar a Ana Jiménez.