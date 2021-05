Éxito pontevedrés na Copa de España de piragüismo sprint disputada en Verducido

O piragüismo pontevedrés segue sumando éxitos. Os últimos, na II Copa España de 200 e 500 metros disputada esta fin de semana no complexo deportivo David Cal de Verducido, onde ao redor de 700 padeeiros de 80 clubs de toda España, déronse cita para disputar unha intensa xornada en modalidades C1, C2, K1 e K2 na distancias de sprint.

Entre elas destacan outros dous triunfos de Antía Otero (EP Ciudad de Pontevedra), que se proclamou campioa no C-1 200 e 500 metros de categoría xuvenil e suma esta vitoria á lograda esta semana no selectivo con Valeria Olivera (Piragüismo Poio Pescamar) en C-2 200 e 500 metros. A padexeira do Poio tamén subiu ao podio en C-1 500 ao alcanzar a meta na segunda posición. Claudia Couto (Ciudad de Pontevedra) foi terceira.

O que tamén logrou unha medalla na xornada do sábado foi Adrián Sieiro (Poio), que colgou a de prata en C-1 500.

Xa na última xornada, disputada en horario matinal o domingo, a dupla formada por Jenifer Casal e Antía Jácome (EP Ciudad de Pontevedra), fíxose coa medalla de ouro ao vencer na final C-200 metros.

Pero o éxito da EP Ciudad de Pontevedra non terminou aí, senón que en categoría xuvenil C2-200 metros lograron dobre medalla: o ouro con Ángela Jorge e Antía Otero, e a prata con Claudia Couto e Lucía Graña.