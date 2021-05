O Cisne puntúa ante o Villa de Aranda a falta dunha xornada para o final da Liga Asobal (23-23)

O Dicsa Modular Cisne regresa a Pontevedra cun punto tras empatar a 23 na cancha do Villa de Aranda. O equipo de Jabato, a pesar de estar matematicamente descendido, pelexou ata o final e remontou un partido no que chegou a ir a cinco goles por detrás.

Saíu o Cisne á cancha con moita calma e tomándose o seu tempo en cada ataque, mentres o Aranda respondía da mesma maneira, sen precipitarse cando tiña a posesión e procurando evitar erros nos lanzamentos. Desta maneira, produciuse un intercambio de goles en ambas as escuadras durante os primeiros minutos, onde Carlos Pombo e Álvaro Prezado anotaban para os brancos e Miguel Llorens e Julen Elustondo para o equipo asturiano.

Nese momento produciuse un punto de inflexión no que as faltas foron as protagonistas durante case sete minutos, tempo no que houbo unha seca goleadora por parte dos dous conxuntos ata que Javi García, no minuto 10, marcou un golazo na portería de Villamarín e ao que respondeu da mesma forma Valadao na área contraria.

Empezoulle a custar ver portería ao Cisne, que se atopou cun duro golpe de 3-0 en contra en moi pouco tempo, pero do que se repuxo con dous goles seguidos por parte de Álex Chan (7-6).

Atacaba o Villa de Aranda e Gonçalo Marques facía o 8-6, devolvendo unha vantaxe de dúas tantos ao seu equipo que se mantivo ata case o final do primeiro acto. Con todo, Jabato parou o cronómetro co 12-10 para non desperdiciar o último ataque cisneísta co que Dani Ramos reduciu a un gol a diferenza coa que se alcanzou o descanso (12-11).

Tras o paso polos vestiarios foi o conxunto local o que saíu cunha marcha máis, anotando un 3-0 que puido ser maior senón fóra porque apareceu Villamarín para manter vivo ao Cisne. Mateo Arias e Valadao reduciron distancias para o equipo branco, que se empezaba atopar cunha laxa grande e difícil de levantar.

Pediu tempo morto o técnico pontevedrés cando o marcador mostraba un 17-13, tentando dar coa solución para que o seu equipo lograse a vitoria. Así, apertou o Cisne en defensa, roubando o esférico e logrando igualar a contenda a falta de seis minutos para o final pero sen ser capaz de colocarse por diante.

Demostraron de que están feitos os xogadores brancos e agarráronse con uñas e dentes ao partido, salvando un empate a 23 que lles permite traer un punto a Pontevedra a falta dunha xornada para despedirse da Liga Asobal.

Consulta as estatísticas do Villa de Aranda-Cisne